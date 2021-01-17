«الشارقة للتعليم» يبحث التعاون مع «الطفولة المبكرة»

الشارقة (الاتحاد)

أبدى مجلس الشارقة للتعليم تعاونه لتضافر الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق مع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، في إطار الأهداف والغايات التي تتكامل في مجال الرعاية والتربية لمرحلة الطفولة المبكرة، والمساهمة في تحقيق أهداف التعليم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح أمس، وجمع مجلس الشارقة للتعليم ممثلاً في إدارة الطفولة المبكرة مع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

حضر الاجتماع من جانب المجلس مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة وفريق عملها من المجلس، والدكتورة كفاح حداد مدير المركز وفريق عملها.

وأكدت الشامسي حرص المجلس على تعزيز التعاون وتنمية الشراكة مع المركز بهدف تكامل الأدوار والغايات المشتركة لخدمة الطفولة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال.

بدورها، أعربت الدكتورة كفاح حداد مدير المركز عن تقديرها لمجلس الشارقة للتعليم والحرص المتواصل على تعزيز سبل التواصل مع المركز والترحيب بعقد الاجتماع المشترك، والذي يعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الطفولة في مراحلها المبكرة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة التنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة المبكرة، بهدف تلاقي الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالاستفادة من الخدمات والبرامج مع تقديم التغذية الراجعة على الإطار العام التنظيمي للطفولة المبكرة.