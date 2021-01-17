أساتذة بجامعة أبوظبي يحصدون جوائز دولية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل الدكتور سيد زامبيري بن أحمد، أستاذ الإدارة في جامعة أبوظبي على جائزة «ورقة العمل الموصى بها»، ضمن جوائز «إميرالد ليتراتي» 2020 عن ورقته البحثية بعنوان: «التحول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أداء المؤسسة: دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال»، التي تم نشرها في مجلة بحث وسلوك ريادة الأعمال الدولية.

كما حصل البروفسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي على جائزة «ورقة العمل المتميزة»، عن مقاله بعنوان «تصميم تجارب لا تُنسى للضيوف: تطوير البنيات والعوامل المحققة للقيمة المضافة في الفنادق الفاخرة» المنشورة في مجلة «رؤى الضيافة والسياحة».

وحظي أساتذة جامعة أبوظبي بالإشادة على العمل البحثي المتميز الذي قدموه، والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصد فيها كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي هذا النوع من الجوائز، حيث حصلت على ست جوائز «إميرالد ليتراتي» خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتُظهر هذه التكريمات الأهمية العالمية للبحث والدور الذي يحتله كأحد العوامل الأكثر تأثيراً في منظومة التعليم العالي الدولية.

وتضمنت قائمة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية إدارة الأعمال الحاصلين على جوائز «إميرالد ليتراتي» كل من البروفسور سيد زامبيري 2018/‏‏‏ 2019 (ورقة العمل الموصى بها)، البروفسور فوزية جابين 2018 (ورقة العمل المتميزة) و2019 (موصى بها)، والبروفسور شيرين فاروق 2019 (موصى بها) والأستاذ المشارك محمد العدلي (ورقة العمل المتميزة).