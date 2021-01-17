بلدية أبوظبي تحصل على جائزة إنجازات الطرق العالمية

أبوظبي ( الاتحاد)

حققت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، إنجازاً عالمياً جديداً من خلال حصولها على جائزة (تمويل المشروع والاقتصاد) ضمن جوائز إنجازات الطرق العالمية (‏IRF Global Road‭ ‬Achievement Awards) ‬والمقدمة ‬من ‬قبل ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للطرق ‭(‬The International Road Federation‭) ‬، ‬وذلك ‬تقديراً ‬لتميز ‬مشروع ‬إنارة ‬الطرق ‬بنظام ‬LED‭ ‬ الموفر ‬للطاقة ‬والذي ‬نفذته ‬بلدية ‬مدينة ‬أبوظبي ‬ضمن ‬إطار ‬إعادة ‬التأهيل ‬الذكي ‬لإنارة ‬طرق ‬جزيرة ‬أبوظبي، ‬بالشراكة ‬مع ‬القطاع ‬الخاص.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «إننا فخورون بالعمل مع شركاء بارزين مثل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة للشركات».