رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس بوتين في وفاة السفير الروسي لدى الدولة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك في وفاة سعادة سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.