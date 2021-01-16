أثر تدريب الطلبة المرشحين بأكاديمية شرطة دبي

دبي ( الاتحاد)

ترأس العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، اجتماعاً لمناقشة قياس أثر التدريب على الطلبة المرشحين بحضور العقيد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، والمعنيين من الجهتين.

ورحب العميد الشامسي بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً حرص أكاديمية شرطة دبي على تحقيق أعلى درجات التميز والريادة في مخرجات التعليم والتدريب، وفق منظومة جودة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إعداد الضابط النموذجي لمرحلة ما بعد التخرج وتأهيله للعمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة عالية.

وناقش الاجتماع قياس أثر التدريب على الطلبة المرشحين، وفق نظرية (كيرك باتريك) التي وضعت آلية لقياس أثر التدريب، من خلال منهجية تدريبية وعلمية ومعرفة كفاءة الخطة التدريبية ومقدار تحقيقها للأهداف المقررة وإبراز نواحي القوة والضعف فيها.