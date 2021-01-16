«مدينة المعلومات» بدبي تدشن مبادرات إنسانية خلال «كورونا»

دبي (الاتحاد)

تستقبل مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مع شريكها الاستراتيجي MTN العام الجديد 2021 بتقديمها حزمة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، كما وعدت على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، حيث أكدت من خلال هذه المبادرات إصرارها على تكملة مشوارها الإنساني والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» العالمية.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: نحن مستمرون في مسيرتنا الخيرية بمساعدة شريكنا الاستراتيجي موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و MTN، وبدعم من صفوة المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والإنسانية والمحلية والعالمية التي تتابع مسيرتنا وتعزز مكانتنا. وتشهد انطلاقتنا مبادرتنا الأولى «علم طفلاً، ابنِ أمة»، حيث قمنا بتعليم أكثر من 10 آلاف طفل على أحدث التقنيات على مدار أكثر من ست سنوات من دون انقطاع، وتتويج مسيرتهم بأكثر من 10 آلاف جهاز «لابتوب» حديث. ثم قدمنا مبادرة «سعادة» التي ساهمت في إسعاد أكثر من 3000 طفل على مدار عامين، حيث قدمنا لهم 3000 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها ودفع نسبة من الرسوم المدرسية لعدد من الطلبة.