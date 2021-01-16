تشغيل تجريبي لـ «تاكسي لندن» فبراير المقبل في دبي

دبي (وام)‏

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إطلاق مؤسسة تاكسي دبي التشغيل التجريبي لخدمة /‏‏‏تاكسي لندن/‏‏‏ الذي يعتمد نظام الطاقة الهجينة /‏‏‏الكهرباء والوقود/،‏‏‏ ويتميز بتصميمه الخارجي شبه المقوس ولونه الأسود ويعد أحد المعالم السياحية والخدمية في العاصمة البريطانية لندن، وتبدأ المؤسسة بتشغيل المركبة، اعتباراً من فبراير المقبل في مطار دبي الدولي. جاء ذلك خلال زيارة معالي مطر محمد الطاير لمؤسسة تاكسي دبي، اطلع خلالها على مؤشرات أداء المؤسسة عام 2020 والمشاريع والمبادرات التي تعتزم تنفيذها العام الجاري. واطلع معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة على مركبة هيونداي أيونك إلكتريك الكهربائية التي تتميز بتصميمها الديناميكي الهوائي ونظام التداخل التلقائي لتجنب الاصطدام من الخلف ونظام تحكم في طريقة القيادة ومكابح مولدة للطاقة الكهربائية لزيادة مدة السير ونظام شحن سريع للبطارية، بمعدل 54 دقيقة. كما تعرف على جهود مؤسسة تاكسي دبي في استخدام البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة الذكية، حيث زودت مركبات الأجرة بأجهزة تقنية حديثة للحد من سلوكيات السائقين الخاطئة. واستمع الطاير لشرح عن مبادرة /‏‏‏توصيل/‏‏‏ التي تعد من مبادرات المرونة المؤسسية في استحداث الخدمات الجديدة، وبلغ عدد المركبات العاملة في المشروع 220 مركبة أنجزت حتى نهاية العام المنصرم 141 ألف معاملة، وتعاقدت المؤسسة مع 12 شركة ومؤسسة لتوصيل طلباتها للمتعاملين. كما استمع لشرح عن مبادرة مركز التحكم الافتراضي الذي يتبنى التقنيات المستقبلية وتطبيق قيادة وتحكم للواقع المختلط، الذي يوفر خريطة ثلاثية الأبعاد لحالة العمل لأسطول تاكسي دبي ومؤشرات أداء لمركبات الأجرة.