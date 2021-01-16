6 مبادرات لتسهيل حركة أصحاب الهمم في المرافق العامة ووسائل النقل

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت دائرة تنمية المجتمع 6 مبادرات سيتم تنفيذها مع عدد من الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، ضمن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز الوصول الشامل لمختلف فئات أصحاب الهمم ووصولهم إلى المرافق ووسائل النقل وتهيئة البيئة المناسبة والتي تمكنهم من التحرك بسهولة في مختلف أرجاء الإمارة.

وتشمل المبادرة الأولى الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن لأصحاب الهمم، من خلال مراعاة تصميم المباني لاحتياجات أصحاب الهمم وشؤونهم اليومية، والأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم في تصميم المساكن، وأن تكون وسائل النقل قادرة على تلبية تطلعاتهم، بما يتوافق مع مستويات الرعاية والاهتمام لمختلف شرائح المجتمع، بينما تتضمن المبادرة الثانية الوصول الشامل للأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم من فئات الإعاقة المختلفة للاستفادة من النظم التقنية والخدمات الذكية التي تطرحها الجهات الحكومية، خاصة بعد التحول الرقمي للعديد من الخدمات، تسهيلاً للمواطنين والمقيمين.

وتشمل المبادرة الثالثة الوصول الشامل إلى البرامج الرياضية الدامجة، من خلال تفعيل دمج أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، ذات الأثر الإيجابي صحياً ولياقياً ومعنوياً، حيث تسهم هذه الأنشطة في تعزيز مستويات الوعي الصحي لديهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية ضمن برامج نوعية تعمل على التأكيد على أنماط الحياة الصحية، كما تتضمن المبادرة الرابعة، ضمان الوصول الشامل إلى البرامج الثقافية والترفيهية والسياحية الدامجة، بينما تتضمن المبادرات الأخرى ضمان توفير رحلة سفر جوي دامجة لأصحاب الهمم، إضافة إلى رحلات السفر البحرية، من خلال مراعاة وسائل النقل البحرية والجوية للاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم.

وتسهم المبادرات التي ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها خلال الفترة المقبلة على إنجاز عدد من المستهدفات الرئيسية التي تتمثل في تسهيل تحركات وتنقلات أصحاب الهمم ضمن الإمارة، وضمان مراعاة احتياجات أصحاب الهمم في المرافق الحكومية ومواءمتها لاحتياجاتهم، كما ستعزز من مشاركة أصحاب الهمم في مختلف البرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الصحية، الأمر الذي سيعزز من مؤشرات أبوظبي كبيئة حاضنة لأصحاب الهمم، عبر ما توفره من معايير ومواصفات عالمية، ويؤهلها لتصدر المؤشرات العالمية خلال السنوات المقبلة.