90 % إنجاز المبنى الجديد لـ«الصحفيين الإماراتية» بدبي

دبي ‬(الاتحاد)

قام أعضاء من مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بجولة ميدانية للمبنى الجديد للجمعية، الواقع في منطقة المحيصنة - 2 بدبي، بعد الانتهاء من إنجاز 90% من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبنى، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية وواجهة المبنى، حيث من المتوقع تسليم المبنى نهاية مارس المقبل.

وينفذ مشروع المبنى الجديد للجمعية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض البناء، ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية.

حضر الجولة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفضيلة المعيني نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن نقي البستكي أمين السر العام، وعلي الهنوري أمين الصندوق، ومحمد الطنيجي عضو مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين المسؤولين عن عملية التخطيط والتنفيذ والإشراف على المبنى الجديد.

وقال الحمادي: سعداء اليوم بقرب الانتهاء من إنجاز المبنى الجديد للجمعية، بفضل المكرمة السخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد دعمه المستمر للصحفيين، حيث إن سجل مسيرة الدعم السخي مملوء بمكرمات صاحب السمو تجاه الإعلام الوطني بشكل عام وللجمعية بشكل خاص منذ فكرة تأسيسها في عام 2000، حتى أضحت الآن منارة تنويرية تدعم الخطط التنموية لمؤسسات الدولة.

ويتكون المبنى الجديد من الطابق الأرضي الذي به استقبال وقاعات تدريب وورش عمل للصحفيين والإعلاميين وعرض للصور والفن التشكيلي، يعلوه 4 طوابق تشمل الإدارة وقاعات الاجتماعات، ويخصص الدوران الثاني والثالث للاستثمار بما يتماشى مع الأنشطة الصحفية والإعلامية، والمبنى على مساحة 1915 متراً مربعاً وبتكلفة أكثر من 20 مليون درهم، ويجمع في تصميمه بين الأصالة الحضارية والحداثة العصرية.