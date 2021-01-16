5 ملايين درهم من «بيت الخير» لأصحاب الهمم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أنفقت «بيت الخير» في دبي أكثر من 5.058 مليون درهم، استفاد منها 929 من أصحاب الهمم خلال عام 2020، توزعت على 9 مشاريع، تستهدف جميعها توفير الدعم المادي والمعنوي للمستفيدين. وتشرف لجنة أصحاب الهمم بالجمعية على تقديم المساعدة لهذه الفئة، برئاسة نهلة الأحمد، مدير شؤون الأفرع بالجمعية.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير: «عدد أصحاب الهمم الذين ترعاهم الجمعية شهرياً 151 حالة، حصلوا على 2.807 مليون درهم على مدار العام، فيما حصل 145 منهم على مساعدات طارئة تتجاوز 1.087 مليون درهم».

وأضاف: «كما قدمت الجمعية مساعدات غذائية شهرية

لـ 13 حالة بقيمة 160 ألف درهم، وشملت الخدمات المقدمة لهذه الفئة مساعدات التعليم لنحو 116 حالة بمبلغ 134 ألف درهم».

وأشار إلى توفير العلاج لـ 4 حالات بتكلفة قرابة 25 ألف درهم، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، مشروعي المير الرمضاني وزكاة الفطر ومساعدات العيدية.

وأكد أهمية تقديم مساعدات نقدية بشكل شهري للأسر، حتى تتمكن من التفرغ لدعم أبنائها من أصحاب الهمم، وتشجعهم على إطلاق ملكاتهم ومواهبهم، لافتاً إلى أهمية توفير التأهيل الطبي والمهني وفرص الالتحاق بمراكز التأهيل المهني.

وأوضح أن مشاريع الجمعية الثمانية لأصحاب الهمم تندرج تحت مشروعين أساسيين، الأول يدخل ضمن برامج التكافل المجتمعي، ويسمى «مشروع الدعم الشهري لأسر أصحاب الهمم»، ويتضمن توفير الكفاية لأسرة صاحب الهمم ليعيش ضمن جو مطمئن ومرتاح، بما في ذلك توفير الأجهزة الطبية التي تساعدهم على تجاوز نقاط الضعف والإعاقة كالأجهزة السمعية والكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة التعويضية.

وذكر المزروعي أن المشروع الآخر يدخل ضمن برامج الإسعاد، ويسمى «مشروع إسعاد أصحاب الهمم»، ويتضمن تقديم الدعم المالي والمعنوي في المناسبات الاجتماعية والمواسم والأعياد، كما يستفيد من المشاريع الأخرى ذات البعد الاجتماعي كمشاريع التعليم والعلاج وغيرها، مشيراً إلى أنه تشرف على تنفيذ المشروعين لجنة أصحاب الهمم، حيث تدرس احتياجاتهم، وتنفذ لهم مبادرات الترفيه والتثقيف والإسعاد.