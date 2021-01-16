«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقال المركز في بيان، إن تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية يبدأ من الساعة 00:01 وحتى الساعة 09:30 يوم الأحد 17/ 01/ 2021.