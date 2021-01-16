الشيخة فاطمة تعزي بوفاة فضاء جابر الأحمد الصباح

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقية تعزية ومواساة إلى سمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم، حرم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح، أعربت خلالها عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.

وتوجهت سموها إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعثت سموها برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخة أوراد جابر الأحمد الصباح وإلى السيدة وسيمة مسيد رجعان.