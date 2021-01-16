الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل توزيع جرعات لقاح كوفيد- 19 للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط، بمعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.