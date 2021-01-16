«إمارات الخير» يستقطب 12,3 مليون درهم للحالات الإنسانية

دبي ( الاتحاد)

أعلنت جمعية دار البر نجاح برنامج (إمارات الخير)، الذي يبث أسبوعياً على أثير إذاعة نور دبي، في استقطاب تبرعات ومساعدات، خلال العام الماضي 2020، بقيمة إجمالية وصلت إلى 12,376,726 درهماً لصالح المشروعات الخيرية والإنسانية، ودعم العديد من المبادرات المجتمعية، داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأوضح محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن البرنامج الإذاعي الخيري الإنساني حقق إنجازات كبيرة ولافتة على مدار العام 2020، تمثلت في مد أيادي العون والإحسان وإغاثة المحتاجين، في إطار قائمة واسعة من الحالات الإنسانية الملحة والمشاريع الخيرية، تضمنت التكفل بالحالات المرضية، عمليات القلب وغسيل الكلى والأورام السرطانية والعيون والكبد، وسداد إيجارات منازل المتعثرين غير القادرين على تسديدها وسداد الرسوم الدراسية لصالح طلبة المدارس، وتوفير أجهزة «تابليت» لعدد كبير منهم، دعماً لعملية «التعلم عن بُعد» في الدولة، في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، وتوفير تذاكر سفر لعدد كبير من المتضررين من أزمة الوباء العالمي، ممن تقطعت بهم السبل وعجزوا عن العودة إلى بلادهم.