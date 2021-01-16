«مدينة المعلومات» تدشن مبادرات إنسانية خلال "كوفيد-19"

دبي (الاتحاد)

تستقبل مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، مع شريكها الاستراتيجي MTN العام الجديد 2021 بتقديمها حزمة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، كما وعدت على مدار الخمس عشرة سنة الماضية. حيث أكدت من خلال هذه المبادرات إصرارها على تكملة مشوارها الإنساني والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 العالمية.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: نحن مستمرون في مسيرتنا الخيرية بمساعدة شريكنا الاستراتيجي موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات و MTN، وبدعم من صفوة المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والإنسانية

والمحلية والعالمية التي تتابع مسيرتنا وتعزز مكانتنا. وتشهد انطلاقتنا مبادرتنا الأولى «علم طفلاً، ابنِ أمة»، حيث قمنا بتعليم أكثر من 10.000 طفل على أحدث التقنيات على مدار أكثر من ست سنوات من دون انقطاع، وتتويج مسيرتهم بأكثر من 10.000 جهاز لابتوب حديث.