حاكم أم القيوين يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح .. داعيا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.