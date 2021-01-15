عزّى الرئيس جوكو ويدودو في ضحايا الزلزال.. محمد بن زايد: تضامننا مع إندونيسيا الصديقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعازيه للرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والشعب الإندونيسي، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع إندونيسيا الصديقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «خالص التعازي إلى الصديق جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، داعياً الله، عزّ وجل، لهم الرحمة، ولأهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.. تضامننا مع إندونيسيا الصديقة، ونسأل الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه».