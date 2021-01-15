«صحية استشاري الشارقة» تشيد بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

الشارقة (وام)

أشادت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأداء مركز الشارقة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وما اطلعت عليه من مسؤوليات ومهام في إطار أعمال الهيئة واختصاصاتها في دعم مختلف الجهود للحفاظ على صحة المجتمع من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة أمس لمركز الشارقة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمقرها في القيادة العامة لشرطة الشارقة واطلاعها على أدوارها وخططها لاسيما في ظل رؤية القيادة الرشيدة لمتابعة تقصي وباء كورونا والدخول في مرحلة التعافي على كافة المستويات.

والتقى وفد لجنة استشاري الشارقة برئاسة الدكتور عبدالله موسى البلوشي خلال الزيارة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة إلى جانب عدد من القائمين في المركز.

واطلع اللواء سيف الزري الشامسي الوفد الزائر على مختلف الأدوار والسياسات للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الجاهزية والتكامل لمواجهة تحديات فيروس كورونا .. منوهاً بالجهود المبذولة حاليا لمواصلة السيطرة على الجائحة وتمكين مختلف الفئات السكانية من تلقي لقاح كوفيد 19.