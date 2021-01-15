شرطة دبي تكرّم «ذا انترتينر»

دبي ( الاتحاد)

كرم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، شركه ذا انترتينر، وذلك على مبادرتها في توفير خصومات خاصة لأصحاب الهمم العاملين في شرطة دبي على مختلف العروض التي توفرها، والتي تشمل فئات الفنادق والفعاليات والاستجمام والمأكولات والجمال واللياقة والموضة والخدمات اليومية التي يمكن الوصول إليها، عبر تطبيق الشركة الخاص the ENTERT AINER، والتي تبلغ أكثر من 10 آلاف عرض في كافة أنحاء الدولة.

ونيابة عن سيف الفلاسي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، سلمت سميرة ثابت أمين سر المجلس، شهادة تكريم إلى المهندس عادل الزرعوني المدير العام لشركة ذا انترتينر.

وأكدت سميره ثابت أن التعاون المشترك بين مجلس أصحاب الهمم وشركة ذا انترتينر يأتي في إطار الحرص على إسعاد أصحاب الهمم عبر تقديم عروض وخصومات حصرية لهم ضمن بطاقات VIP على كافة العروض التي توفرها الشركة.