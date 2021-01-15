محمد بن راشد: علمتني الحياة أن الدول تشيب إذا فقدت حماستها

أبوظبي (الاتحاد) - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «الدول تشيب إذا فقدت حماستها».

وكتب سموه، على تويتر «علمتني الحياة.. أن الدول تشيب إذا فقدت حماستها.. وتهرم إذا فقدت دافعيتها... وتشيخ إذا فقدت روح القتال.. حتى وإن زاد شبابها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «العقول التي تملأها شعلة التنافس لا تشيب أبداً».