تقديم 138,154 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 138,154 جرعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,665,987 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 16.84 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد- 19، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19.