«التربية»: استمرار التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر

دينا جوني (دبي)

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل استئناف طلبة الحلقة الثالثة الدوام في المبنى المدرسي يوم الأحد المقبل في 17 الجاري، وسيواصل جميع طلبة الحلقة الثالثة نظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر. ولفتت في تعميم إلى المدارس تمّ تداوله أمس، إلى أن الفريق المعني من وزارة التربية والتعليم قد عقد اجتماعاً عاجلاً وطارئاً، وبناء عليه تم إبلاغ الطلبة الذين اختاروا التعليم الواقعي بعدم الحضور إلى المبنى المدرسي الأسبوع المقبل، ومواصلة تعليمهم عن بُعد. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس على أتم الجهوزية لاستكمال العملية التعليمية عن بُعد، وأن المدارس ستستمر في تطبيق الخطة الدراسية التي كانت متبعة خلال الفصل الدراسي الأول، إلى حين حدوث أي تغيير بشأنها، أو بشأن حضور الطلبة.