ولي عهد الفجيرة يترأس اجتماع «الفنون الجميلة»

الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للأكاديمية، خلال العام 2021، بحضور علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على أبرز البرامج والمشاريع التي نفذتها الأكاديمية العام الماضي، والخطوات التي اتخذتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة، من خلال ضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /‏‏‏كوفيد-19/‏‏‏.

واستمع سموه إلى عرض موجز عن خطط الأكاديمية، وتتبع سير العمل فيها وأبرز البرامج الجديدة التي سيتم طرحها خلال العام 2021، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تساهم في نشر الثقافة الفنية داخل الدولة وخارجها.

وتقدم مدير وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للأكاديمية وبرامجها المتنوعة، وإفساح المجال للمواهب للانخراط في اختصاصات الأكاديمية كافة من أقسام الموسيقى والفنون البصرية والباليه، وحضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.