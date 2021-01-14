المري يكرّم الفائزين بجوائز «الدولية لقادة الشرطة»

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الفائزين في جائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة، خلال العام الماضي، حيث كانت شرطة دبي قد حصدت 8 جوائز تميز في الجائزة من أصل 24 لتكون بذلك أكثر جهة شرطية تحصل على هذا العدد من جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة IAC في عام 2020، وتمثل نسبة فوز شرطة دبي 29.2% من إجمالي الجوائز التي توزعها أكبر منظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة.

كما كرّم معالي الفريق المري، خلال حفل في نادي ضباط شرطة دبي، مكتب التطوير المؤسسي لقطاع البحث الجنائي، نظير الفوز بالمركز الأول في دورة التقييم الأولى لمكاتب التطوير المؤسسي لعام 2019، فيما كرم مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الإدارة لحصوله على المركز الثاني.

وأكد أن فوز شرطة دبي بـ 8 جوائز من جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة العام الماضي كان نتيجة دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمختلف القيادات الشرطية في الدولة من أجل حصد الجوائز العالمية، وحرصه على تحفيز مسيرة التميز الشرطي، وتحقق مؤشرات الريادة والتميز، تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والجبارة التي بذلها موظفو مختلف الإدارات مؤكداً أن حصول شرطة دبي على ثماني جوائز من جوائز المنظمة يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي يعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل من أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية.

وشدد معاليه على أن حرص فرق العمل الدائم في القيادة العامة لشرطة دبي على التميز والريادة في أداء مهامهما الوظيفية جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لاسيما مع تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية المشهود لها على المستويين المحلي والعالمي.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أنه رغم الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم العام الماضي جراء فيروس كورونا، حافظت شرطة دبي على رشاقتها الوظيفية، وسخرت كافة إمكانياتها، وطبقت أفضل الممارسات في العمل عن بُعد، والعمل عبر الاتصال المرئي في الإعداد للمنافسة في الجوائز بقوة.