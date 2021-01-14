سلامة بن رفيع.. دور بارز في عمليات مواجهة فيروس كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الأبواب واسعة أمام ابنة الإمارات وقدمت لها كل الدعم والمساعدة لمواصلة التعلم والترقي حتى وصلت إلى أعلى المراتب وتبوأت أعلى المناصب القيادية في «صحة» ومرافقها الطبية، ومنهن الدكتورة سلامة جمال حسين محمد بن رفيع مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في «صحة».

تعد الدكتورة سلامة من خريجات الدفعة الأولى من برنامج الإقامة لطب الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعتمد من مجلس الاعتماد للتعليم الطبي العالي، حيث تلقت تدريبها في مختلف التخصصات والمستشفيات، التابعة لشركة «صحة».

بعد إكمالها برنامج الإقامة التحقت الدكتورة سلامة بمستشفى توام التابع لشركة «صحة» بوصفها اختصاصي طب الطوارئ، وبعد بضع سنوات انضمت للعمل في قسم الجاهزية واستمرارية الأعمال في «صحة» بمنصب مدير تخطيط للطوارئ، وجمعت بين العمل الإداري وعملها طبيبة طوارئ.

واصلت مسيرتها العملية مع شركة «صحة» التي وفرت لها كل الدعم والترقي إلى استشاري طب الطوارئ، إلى جانب منصبها مدير تخطيط الطوارئ في إدارة الجاهزية، ومن ثم تبوأت منصب مدير الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة «صحة».

وتقدمت الدكتورة سلامة بن رفيع بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود للإماراتيات وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في تقدم دولة الإمارات، وكذلك الدعم الكبير الذي قدمته القيادة للقطاع الصحي والعاملين فيه خاصة أبناء الإمارات الذين تلقوا الدعم والتشجيع لمواصلة مسيرتهم العلمية واكتساب الخبرات والترقي حتى أصبحوا قادة في القطاع الصحي.

وقالت إن شركة «صحة» أتاحت لها الفرصة للعمل ومواصلة التعليم واكتساب الخبرات، حيث حصلت على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية، وتواصل حالياً تعليمها لنيل درجة الدكتوراه، في الريادة في القيادة في القطاع الصحي، وأتاحت لها شركة «صحة» قبل ذلك الفرص التدريبية بعد تخرجها من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2008.

وأضافت أن عملها في مركز عمليات طوارئ شركة «صحة» أوجب عليها مهام كبيرة خلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد- 19، واضطرها للابتعاد عن أهلها لعدة شهور في بداية الأزمة لتواصل عملها في تنسيق ومتابعة العمليات في مستشفيات شركة «صحة» وكذلك تنسيق الاستجابة والتخطيط والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي والجهات الصحية الأخرى في دولة الإمارات.

ودعت شباب الإمارات من الجنسين لبذل المزيد من الجهد والحرص على التحصيل العلمي، وأن يضعوا أهدافاً واضحة لمستقبلهم ويحرصوا على تحقيقها، خاصة أن القيادة الرشيدة وفرت كل السبل لأبناء الإمارات للتعلم والوصول إلى أعلى المراتب.