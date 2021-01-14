دعوة المزارعين إلى حماية المحاصيل من أضرار «الصقيع»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

مع انخفاض درجات الحرارة، ووصولها إلى أقل من الصفر في بعض المناطق بالدولة، دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين لاتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة، والنصائح الواجب اتباعها لحماية المحاصيل من أضرار الصقيع في الحقول المكشوفة، والتي تشمل ري المحاصيل ريات خفيفة خلال الفترات المسائية قبل حلول الليل.

وكذلك تغطية المحاصيل بالغطاء القماش (أجريل)، خلال الفترات المسائية، وإزالة الأعشاب والحشائش أسفل النباتات، حيث يعمل ذلك على مرور تيارات الهواء وبالتالي تخفيف أثر الصقيع، وتجنب تقليب التربة أثناء الصقيع لتجنب زيادة فقد حرارة التربة، والتقليل من التسميد النيتروجيني بقدر المستطاع لتجنب تأثير الصقيع على أنسجة النبات الغضة من النيتروجين المرتفع.

كما دعت الهيئة المزارعين، وأصحاب المزارع إلى اتباع عدد من الإجراءات، لحماية المحاصيل، والحد من أضرار الصقيع في البيوت المحمية، وموجات البرد الشديد، وذلك من خلال إمكانية إضافة الأسمدة العضوية والكيمياوية بدفعات متوازنة، والتي تساعد على تدفئة جذور النباتات من خلال رفع حرارة التربة.

وكذلك استعمال الأسمدة الورقية عالية البوتاسيوم والفسفور، وري المحاصيل ريات خفيفة خلال الفترات المسائية قبل حلول الليل، وتشغيل المراوح ليلاً لفترات متقطعة لعمل تيارات هواء تشتت البرودة داخل البيوت المحمية، مع ضرورة الإغلاق مباشرة بعد عملية التهوية حتى الموعد التالي لفتح المراوح، والتقليل من التسميد النيتروجيني بقدر المستطاع لتجنب تأثير الصقيع على أنسجة النبات الغضة من النيتروجين المرتفع، التعفير باستخدام الكبريت الميكروني يساعد النبات على مقاومة الصقيع.