مهرجان الظفرة.. إقبال على المشاركة في شوط «الجمل 15 شرايا مجاهيم»

الظفرة (الاتحاد)

شهد شوط «الجمل 15 شرايا مجاهيم لأبناء القبائل» في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، توافداً كبيراً من قبل كبار ملاك الإبل في الإمارات والخليج العربي.

وتفقد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع المهرجان، خلال جولة صباحية تابع خلالها الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل، حيث التقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز.

فارس المزروعي خلال جولته في موقع المهرجان (الصور من المصدر)

مسابقة الرماية

توج مهرجان الظفرة 14 الفائزين في مسابقة بينونة للرماية (للمواطنين)، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 1 إلى 13 يناير الجاري، بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج عبدالله حمد علي المدحوس المري عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، وزايد ساري المزروعي من إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وأسفرت النتائج عن فوز نايف سعيد الأخضر الكثيري في المركز الأول بنتيجة 104.4 (6 اكسات)، بينما جاء في المركز الثاني حمد سعيد مبخوت الشعشعي الكثيري بنتيجة 104.2 (6 اكسات)، وحل في المركز الثالث صالح صقيعان سالم المنهالي بنتيجة 104 (4 اكسات)، وكان المركز الرابع من نصيب محمد سعيد سندي سيف المرر بنتيجة 103.9 (5 اكسات)، في حين جاء في المركز الخامس بخيت حمد ضحيان المنهالي بنتيجة 103.9 (5 اكسات).

وشهدت المسابقة في شوط بينونة للمواطنين، الذي يقام للمرة الأولى في المهرجان، منافسات قوية استمرت لنحو 13 يوماً، وسجلت أكثر من 40 مشاركاً باستخدام سلاح ساكو 223 وضعية الرقود لمسافة 200 متر أو الأسلحة المرخصة من نفس النوع، حيث اشترطت المسابقة أن يكون عمر المتسابق 16 عاماً فما فوق، وقد خصص لكل رامٍ 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، فيما تم احتساب النتيجة إلكترونياً.