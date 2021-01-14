ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

ضبطت الأجهزة الشرطية المختصة بوزارة الداخلية الأشخاص الذين قادوا مركباتهم بتهور وطيش ومن دون لوحات، بصورة شكلت خطراً على حياة مستخدمي الطريق على شارع الإمارات في إمارة أم القيوين، كما تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بتصوير الاستعراض ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم حجز المركبات وتحويل الأشخاص إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا عقابهم الرادع.

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الشرطية ترصد هذه التصرفات غير المسؤولة، ولن تتهاون في تطبيق القانون على كل من لم يلتزم بالقوانين ويشكل تهديداً على حياته وحياة الآخرين.

ودعت الجمهور لعدم نشر مثل هذه التسجيلات بتاتاً، ولأن يكونوا عوناً للجهات الشرطية بتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مجتمع آمن ومستقر، وذلك باستخدام مثل هذه التسجيلات إن وجدت في الإبلاغ الفوري عن مثل هذه التصرفات الطائشة، من خلال أرقام الشرطة، أو من خلال الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الشرطية عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» على تطبيق الوزارة (moiuae).

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، أن هذا هو مصير مثل هؤلاء المتهورين الذين يشكلون بتصرفاتهم تهديداً وخطراً محدقاً على سلامة الطريق ومستخدميه، حيث إن يد العدالة في انتظارهم، مشيراً إلى قدرة الشرطة على ردع وإيقاف مثل هذه الأعمال الطائشة من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن قيادة المركبات بتهور وطيش على طرق الدولة تتنافى مع مفهوم المواطنة الإيجابية لما تخلفه من حوادث جسيمة تزهق أرواح مرتكبيها والأبرياء من مستخدمي الطريق وممتلكات الدولة، وأن إيقاف ذلك يتطلب تضافر جهود قطاعات المجتمع كافة، وفي مقدمتها الأسر، لتوعية الشباب بخطورة هذه الممارسات الطائشة، محذرةً الشباب المتهورين الذين يقومون باستغلال تغيرات الطقس والقيام بتجمعات واستعراضات خطرة من أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون.