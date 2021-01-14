203 فحوص في مركزي المرقبات والموانئ بدبي

دبي (الاتحاد)

وآصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 203 فحوص في مركزي شرطة دبي المرقبات والموانئ.

وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء أولى الفحوص الميدانية في مركز شرطة بر دبي، ثم انتقلت إلى مركز شرطة الراشدية، ثم مركز شرطة الرفاعة وصولاً إلى مركز شرطة القصيص، ثم إلى مركزي المرقبات والقصيص، وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد تدريبهم على كيفية استخدام الجهاز الخاص بقياس الجاهزية البدنية للجسم.

وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين، استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول وفحص الجهاز العضلي الحركي وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسة للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس، بما يساهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية التي تعزز من الجاهزية البدنية لمرتب قوة شرطة دبي.