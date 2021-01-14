مواطن عمره 97 عاماً يتلقى لقاح كورونا

العين (الاتحاد)- تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري، الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مركز «نعمة» الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وقال ابنه: «والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل بقية أفراد العائلة، ونحن شجعناه على ذلك، دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ولجهود حكومة أبوظبي».

وأضاف: «قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي، حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعه الأولى للتطعيم».

وأوضح: «من تجربتي مع الوالد، حفظه الله، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع، وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للإشاعات».