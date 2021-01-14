تقديم 133253 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 133253 جرعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,527,833 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 15.45 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد - 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.