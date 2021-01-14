حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في وفاه الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.



