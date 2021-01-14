حضانات الشارقة تستقبل أطفالها وفق الإجراءات الاحترازية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«الاتحاد»، أن 65 حضانة في الشارقة استقبلت الأطفال في بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن نفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص جولاتها التفتيشية للتأكد من التزامها جميعاً بالإجراءات والاشتراطات الوقائية.

وقد حرصت الهيئة منذ بداية الجائحة على تدريب جميع العاملين من قبل الجهات التعليمية المعتمدة في الدولة، حسب نطاق كل جهة، على خطة العودة للعمل وشرح آلية التسليم والمراجعة والاعتماد لهذه الخطط، حرصاً منها على تعزيز وعي الكوادر الوظيفية والإدارية العاملة في الحضانات والمدارس.

وأوضحت الهيئة أنه يلزم إجراء الفحص المخبري كل أسبوعين بشكل دوري للكوادر الوظيفية في الحضانات، والالتزام بسعة استيعابية معينة في الفصول لكل مجموعة بحسب الأعمار، مؤكدة على أن المجموعة الواحدة يجب أن لا تتجاوز 8 أطفال من عمر 45 يوماً إلى عمر سنتين، ومن عمر سنتين إلى 4 سنوات بواقع 10 أطفال للمجموعة الواحدة، على أن يتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي متراً ونصف المتر بين البالغين، مع اشتراط وجود موظف على الأقل يحمل شهادة سارية في الإسعافات الأولية للأطفال في جميع الأوقات.



