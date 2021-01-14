400 درهم مخالفة الوقوف على جانبي شارعي محمد بن زايد والإمارات بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد العقيد خالد علي بوعصيبة، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن قرار منع التجمعات والجلوس على جانبي شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، جاء من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والجمهور، من الحوادث التي قد تقع بسبب وقوف السيارات بشكل خاطئ.

وأشار إلى أنه لوحظ وقوف أعداد كبيرة من المركبات على جانبي الشارعين في الفترة الماضية، خصوصاً في الإجازات ونهاية الأسبوع، مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مشيراً إلى حرص القيادة العامة لشرطة أم القيوين وبالتنسيق مع دائرة البلدية، تم اتخاذ قرار منع وقوف المركبات، وتم تطبيقه أمس.

وقال: إن مخالفة الوقوف بجانب الطريق، تبلغ 400 درهم و4 نقاط مرورية، بالإضافة إلى غرامات مالية تفرضها بلدية أم القيوين تتعلق بالنظافة العامة، لافتاً إلى أنه تم توجيه الدوريات بتنفيذ حملات توعية للجمهور ومستخدمي الشارعين قبل فرض المخالفة، والبدء في تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

وأضاف أن الحملة تسعى إلى توحيد جهود كافة أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ولضمان انسيابية الحركة المرورية، لافتاً إلى أن وقوف المركبات على جانب الطريق له مخاطر مرورية.

وقال العقيد خالد بوعصيبة، إنه تم وضع لوحات تمنع وتقيد الجلوس على جانبي الشارعين باستثناء الحالات الطارئة، مناشداً الجمهور بالالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة، والتعاون مع رجال الشرطة والبلدية للحفاظ على البيئة والسلامة المرورية في تلك المناطق.