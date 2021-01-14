سفارة الدولة في دكا: حادث "مركز إصدار التأشيرات" التابع للسفارة عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة لدى العاصمة البنغلاديشية دكا يوم أمس «الأربعاء».. قالت سفارة الدولة في جمهورية بنجلاديش الشعبية: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضياً نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.