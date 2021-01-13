ولي عهد الفجيرة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»

الفجيرة (وام)

تلقّى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19»، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودعماً منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح «كورونا» في الدولة.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لجميع شرائح المجتمع في الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة، بمواجهة «الجائحة» في الدولة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي بدور وعطاء الكادر الطبي في الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول، الذين حققوا نجاحاً كبيراً في التصدي للجائحة، وتمكنوا من الحد من انتشار الفيروس، داعياً الجميع إلى تلقي لقاح فيروس «كوفيد 19» دعماً لجهود الدولة في الوصول إلى النسبة المستهدفة بتطعيم أكثر من 50 في المائة من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.