قائد شرطة عجمان: اللقاح يعزز تعافي المجتمع

عجمان (وام)

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، القاعات المجهزة في مركز تدريب الشرطة لتطعيم موظفي الشرطة بلقاح «كوفيد - 19»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والسيطرة عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح، تضامناً مع الحملة المنظمة على مستوى الدولة لتلقي اللقاح تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، وتلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز لاختيار التطعيم.

وأثنى على جميع الموظفين الذين استجابوا للحملة، وحيَّا فيهم شعورهم بالمسؤولية المجتمعية والذي بدوره يعزز جودة الحياة ويدعم حماية الإنسان، مؤكداً ضرورة دعم جهود المكافحة بتعزيز توعية الجمهور بأهمية أخذ اللقاح، وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية.