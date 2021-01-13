نقل «القاعة الزرقاء» لتقييم «كوفيد - 19» إلى «الروضة الصحي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» انتقال القاعة الزرقاء في مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في أبوظبي إلى مركز الروضة الصحي.

ويقدم المركز الذي تديره «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى منشآت شركة «صحة»، خدماته حصرياً للأشخاص الذين كانت نتيجة فحص «كوفيد - 19» الخاصة بهم إيجابية.

وتُعد القاعة الزرقاء إحدى أربع قاعات في مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي تم افتتاحه في يونيو 2020 كأول مركز مخصص لمن تكون نتيجة فحصه إيجابية، حيث أدى دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا.

وتبدأ رحلة المراجع في مركز الروضة الصحي عند تسلم رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة فحص مسحة الأنف إيجابية، إذ يتعين على المراجع التوجه إلى مركز الروضة الصحي، حيث يتم تسجيله في نظام سلامتك الطبي وقياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته، وفي حال كان لدى المراجع أعراض، أو كان مخالطاً لحالة إيجابية، يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني، أو نقله إلى مرافق العزل.

أما إن لم تكن لدى المراجع أعراض ولم يكن مخالطاً لحالة إيجابية، فيتم إجراء مسحة أنف إضافية له لتأكيد إصابته بفيروس «كوفيد - 19»، ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة.