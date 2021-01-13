تكريم المشرفين الميدانيين لفريق «لا تشلون هم» التطوعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم فريق «لا تشلون هم» التطوعي حفل تكريم للمشرفين الميدانيين على الفريق التطوعي، والذي قام بدور مهم في تبني وتنفيذ المبادرات التي أطلقها الفريق مؤخراً.

وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس مجلس إدارة فريق «لا تشلون هم»: «نثمّن الجهود التي قام بها المشرفون الميدانيون والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح المبادرات التي رعاها الفريق وعمل على تنفيذها، ضمن جهوده لخدمة أفراد المجتمع».

وأضاف العامري: «إننا على ثقة بالإمكانات والقدرات التي يتمتع بها المشرفون والتي كان لها عظيم الأثر في إنجاح أعمالنا، ومواصلة أهدافنا من خلال غرس مفاهيم حب الخير والعطاء، المساعدة في تنمية المجتمع، بث روح التعاون في المجتمع، بناء جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية وخدمة الغير، والتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن من خلال التطوع والعمل الإنساني».

وقال «تكمن رسالة فريق (لا تشلون هم) التطوعي في استقطاب أفراد المجتمع للتطوع، والمشاركة في رحلة العطاء والعمل على توصيات قادتنا من خلال التعريف بأهمية التطوع والعمل الإنساني المشرّف في الدولة».

واستطاع الفريق الذي تم إطلاقه قبل 10 شهور تحقيق إنجازات كثيرة خلال أشهر قليلة، منذ أن بدأ تقديم خدماته منذ شهر أبريل 2020.

وتتعدد مبادرات الفريق من خلال رعاية الفعاليات في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبنك الدم، بلدية العين، العين مول، الجيمي مول، بوابة الشرق مول، وجزيرة الريم.