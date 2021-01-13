اتفاقية شراكة مع «مجموعة التداوي للرعاية الصحية»

دبي (وام)

وقعت «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» وشريكتها «أبوظبي الدولية للخدمات الطبية»، أمس، اتفاقية شراكة مع «مجموعة التداوي للرعاية الصحية» لتزويد أول مستشفى تعتزم المجموعة افتتاحه في منطقة «أم رمول» بدبي، خلال هذا العام، بأحدث معدات التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير التشخيصي من «جنرال إلكتريك».

وسيوفر المستشفى الذي يضم 100 سرير مجموعة واسعة من التخصصات الطبية التي تشمل مختلف التخصصات الطبية والعلاجية، وسيساهم بدعم جهود «هيئة الصحة بدبي» الرامية إلى تطوير مرافق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الإمارة.

وسيزود المستشفى بأحدث معدات الرعاية الصحية التخصصية للحالات الحرجة ومعدات التصوير بالموجات فوق الصوتية حصرياً من «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» وشركة «أبوظبي الدولية للخدمات الطبية» خلال الأشهر المقبلة.

وستعمل الشركتان على توسيع نطاق الخبرات في المستشفى بالاعتماد على معدات الرعاية الصحية المتقدمة التي يضمها ويمكن ترقيتها لمناسبة احتياجات المستشفى. وستقوم الفرق المتخصصة بالصيانة والتشغيل في «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» و«شركة أبوظبي الدولية للخدمات الطبية» بتوفير الدعم الكامل لأطباء مجموعة التداوي على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وقعت الاتفاقية بحضور كل من مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وكاثرين إسترامبس، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور حيدر الزبيدي، الرئيس الطبي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، ونائل الدباغ، مدير عام «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتامر عقل، مدير عام شركة «أبوظبي الدولية للخدمات الطبية».

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر: «ينصب تركيزنا في مجموعة التداوي للرعاية الصحية على دعم صحة وسلامة المجتمعات عبر سعينا الدائم للتميز في كافة أعمالنا. فإلى جانب فرق عملنا التي تضم نخبة من خبراء الرعاية الطبية ونهجنا الذي يضع المرضى في المقام الأول، نؤمن بأن التقنيات المتطورة التي توفرها (جنرال إلكتريك للرعاية الصحية) ستشكل عاملاً إضافياً لتميز المستشفى الأول للمجموعة وستتيح لنا تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والدقة في عمليات التشخيص، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النتائج العلاجية للمرضى».

من جانبه، قال الدكتور حيدر الزبيدي: «يسرنا التعاون مع (جنرال إلكتريك) من خلال هذه الاتفاقية التي تقدم نموذجاً مهماً للشراكات البنّاءة، ونثق بأن توفير التجهيزات الطبية المتطورة سيكون داعماً قوياً لمساعي هيئة الصحة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتحسين النتائج المحققة للمرضى في الدولة».

من جانبه، قال تامر عقل «يسعدنا التعاون مع مجموعة التداوي للرعاية الصحية ودعمها في مشروع مستشفاها الأول في منطقة أم رمول. فقد حرص فريق خبراء المجموعة على اختيار أحدث المعدات الطبية التي تقدمها (جنرال إلكتريك للرعاية الصحية)، والمصممة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في التخصصات الرئيسية في دبي وخارجها. ومما لا شك فيه، أن هذه الشراكة ستسهم بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وتزويد المواطنين والمقيمين في دبي بأرقى الخدمات الطبية».