عزة النعيمي تزور مستشفى أمينة بعجمان

عجمان (وام)

زارت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مستشفى أمينة للاطلاع على الخطة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية في تقديم الخدمة العلاجية المتميزة.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، أن مستشفى أمينة يعتبر نموذجاً مشرفاً يحتذى به لما يقدمه من دور فعال للمجتمع ورؤيته المستقبلية في التطوير، وفتح آفاق جديدة للخدمات العلاجية، وتقديم الدعم للطلبة لتأهيلهم عملياً، كما يستفيد منتسبو مؤسسة حميد الخيرية من المبادرات الإنسانية التي يتعهد بها المستشفى، فضلاً عن قدرته على تخطي الصعاب ومزاولة أعماله بمهارة واقتدار.

واستعرض محمد علي العمري المدير التنفيذي لمجموعة انجلو اربيان للرعاية الصحية الأهداف الاستراتيجية وخطة التطوير المستقبلية للمستشفى واتفاقيات التعاون التي أبرمت مع المؤسسات كافة.