«خيرية الشارقة» تبني 6979 مسجداً خارج الدولة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت جمعية الشارقة الخيرية بناء 6979 مسجداً ضمن مشاريعها الخارجية خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية عام 2020، وذلك بتكلفة مالية بلغت 332.5 مليون درهم، ضمن مشروعها الخيري «بناء المساجد» المنفذ في عدد كبير من الدول والبلدان التي تشملها أعمال الجمعية حول العالم، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر وسفارات الدولة وعبر مكاتب الجمعية الإقليمية في هذه البلدان.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مشروع بناء المسجد من أعظم مشاريع الخير التي تفتح الباب أمام المحسنين للمشاركة والمساهمة الجزئية أو الكلية في تشييد بيوت يُذكر فيها اسم الله، وأضاف: «كما يؤكد المشروع على دور دولة الإمارات الخيري من خلال جمعية الشارقة الخيرية، يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية إيجاد المشاريع المستدامة التي تسهم في تغيير حياة المجتمعات، وتساعدهم على النهوض والعمل من أجل الاعتماد على أنفسهم في تحقيق التنمية لمجتمعاتهم في مستقبلهم القريب، كما يعد المشروع كذلك بوابة ومنبراً عظيماً لأهل الخير، خاصة أن ثواب بناء المساجد وعمارتها عظيم للغاية».