21 ألف مكالمة لـ«اجتماعية الشارقة» العام الماضي

الشارقة (وام)

تلقى مركز الاتصال التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، 21 ألفاً و649 مكالمة خلال عام 2020، توزعت ما بين مكالمات وردت لنجدة وحماية الطفل والرفاه الاجتماعي وحماية المرأة والرعاية المنزلية والاستفسارات العامة عن التطوع، بالإضافة إلى المكالمات الخاصة بالخط الرئيسي لدائرة الخدمات الاجتماعية.

وأكدت مها منصور آل علي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي، أن العدد الكبير من المكالمات التي تلقاها المركز يعكس مدى تزايد إقبال المتعاملين على التواصل مع الدائرة، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل واستجابته السريعة لاحتياجات المتعاملين كافة في زمن قياسي. من جانبها، قالت سكينة حسن رئيسة مركز الاتصال، إن المركز يواصل استقبال البلاغات على مدار 24 ساعة، كما يقوم المركز بالرد على استفسارات أولياء الأمور، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية من قبل اختصاصيين مؤهلين.