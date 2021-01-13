30 مدرسة برأس الخيمة تستعد لاستقبال «الحلقة الثالثة»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت آمنة الزعابي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، بدء الفرق التفتيشية والرقابية التابعة للمنطقة بإجراء جولات تفتيشية على المدارس التي تضم صفوف الحلقة الثالثة من الصف (التاسع حتى الصف الثاني عشر) والبالغ عددها 30 مدرسة، وذلك للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية والوقائية المعتمدة، والامتثال التام لقرار وزارة التربية التعليم، بتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع حرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية؛ وذلك تزامناً مع عودة الطلاب لها الأحد القادم، والتي تستلزم جاهزية المدارس بكل فصولها المدرسية والمرافق التابعة لها واستعداد كوادرها التدريسية والإدارية، وفق خطط واستراتيجية مدروسة وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الزعابي إلى أنه تم وضع إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ داخـــل المؤسسات التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة، للحفاظ على صحة وســــلامة الطلبة والموظفين، ومساعدة العاملين في القطاع التعليمي على الاستجابة السريعة في حال وجود أي حالة مشكلة ما، وذلك من خلال التأكيد على وجود تطعيم «اللقاح» أو الفحص الدوري للكوادر التعليمية والإدارية حول خلوهم من مرض كوفيد-19 «كورونا» والطلبة كذلك.

ولفتت مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية إلى اعتماد الوزارة برنامج وخطط مدروسة من حيث عملية حضور وانصراف الطلاب والطالبات في مرحلة الحلقة الثالثة، والتي تم تقسيمها على هيئة مجموعتين، المجموعة الأولى A والتي تستلزم حضور الطلاب يوم الأحد والاثنين، والمجموعة الثانية B والتي تستلزم حضور الطالب والطالبات يومي الأربعاء والخميس.

من جانبهم، أوضح أهالي وأولياء أمور لطلاب في مرحلة الثانوية أن إدارات المدارس قامت بالتواصل معهم عبر الهواتف للتأكيد على ضرورة وجود فحص للطلاب «كوفيد-19»، حفاظاً على الصحة العامة وللتأكد من وسيلة النقل التي سيعتمدها كل طالب في التنقل من وإلى المدرسة خلال الأسبوع القادم، للتنسيق مع المواصلات المدرسية.