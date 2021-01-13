3488 مستفيداً من دورات «زايد للثقافة الإسلامية»

أبوظبي (وام)

تواصل دار زايد للثقافة الإسلامية تقديم الخدمات التعليمية لمنتسبيها عن بُعد، من خلال تحويل التعليم إلكترونياً باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، وتقديم برامج ودروس تعليمية ذكية.

وتم تنفيذ 596 دورة ضمن برنامج الثقافة الإسلامية، خلال عام 2020، ليبلغ إجمالي المستفيدين من الدورات 3488 طالباً من مختلف الجنسيات من الذين أتموا الدراسة من مجموع 4064 عدد المسجلين في البرنامج منهم 656 طالباً في العين، و1633 في أبوظبي، و1199 في عجمان.

وتهدف دورات الثقافة الإسلامية إلى التّعريـف بجوهر الثقافة الإسلاميّة، وتهيئة الأفراد لاستيعاب أساسيَّات الدين الإسلامي، إلى جانب تعليمهم المبادئ العِـلْمِـيَّة والعَمَلِيَّـة للدين الإسلامي، وترسيخ قِيم الوسطيَّة والاعتدال في حياة الأفراد كقِيم جامعة لمعاني العدل والخير والاستقامة، والانفتاح والعيش المشترك مع الآخر، وتحقيق التَّنميّة المُستدامة للفردِ والمجتمع.

وبلغ عدد دورات الثقافة الإسلامية التي تم تنفيذها خلال عام 2020 في المركز الرئيس بمدينة العين 149 دورة، و198 دورة في فرع أبوظبي، و252 دورة في فرع الدار بعجمان، بمجموع 596 دورة.

وأشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية إلى أن هذه الدورات تُقدم للأفراد بـ 8 لغات عالمية، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للشريحة المستفيدة، وتهدف إلى تعزيز قيم التّسامح والتَّراحم والتّعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانيّة.

وأكدت الطنيجي أن الظروف المحيطة بانتشار فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي، كانت نقطة تحد لاستمرار العمل، وتقديم دورات الثقافة الإسلامية للمهتمين بجودة عالية باستخدام منصات تعليمية مختلفة تلبي حاجة الطلاب في التعليم عن بُعد.

يذكر أن الدار قدمت خلال العام الماضي 1094 جلسة تعريفية بالإسلام للمهتمين أثمرت عن 1047 حالة إشهار الإسلام.