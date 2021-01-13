البيت متوحد وصندوق الوطن تطلقان «جسور»

أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية البيت متوحد وصندوق الوطن، مبادرة «جسور» في نسختها الرابعة، التي ستعمل على تنمية الشباب الإماراتيين الموهوبين وتزويدهم بالمهارات المتطلبة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص. وتهدف المبادرة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والخبرة العملية خلال ثلاثة أشهر من التدريب الأساسي المكثف على المهارات المطلوبة لدخول القوى العاملة في القطاع الخاص، والمساهمة في إحداث تأثير فعال على الاقتصاد المحلي، تليها فترة تدريب لمدة 8 أسابيع.

وقال سيف القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد.. «تفتخر جمعية البيت متوحد بإطلاق مبادرات ضرورية تستثمر في تطوير قادة القطاع الخاص في المستقبل، حيث التزمنا بتمكين ودعم شبابنا عبر مبادرة»جسور«، من خلال إعدادهم بالمعرفة المطلوبة والرؤى والخبرة العملية اللازمة للتميز في القطاع الخاص».

من جانبه، قال أحمد محمود فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة.. « إن الثروة الحقيقة للأوطان تقاس برأس المال البشري فيها، وقدرتهم على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وبرنامج جسور يهدف إلى دعم الشباب الإماراتي للتقديم على الوظائف، وخوض تجاربهم العملية والنمو في بيئة العمل في القطاع الخاص».