«التعليم الهجين» في جامعة دبي

دبي (وام)

أعلنت جامعة دبي أنها ستطبق نظام «التعليم الهجين»، خلال الفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، حيث ستبدأ الدراسة هذا الفصل عن بُعد لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية، بالإضافة إلى الامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة أنها مستمرة أيضاً في تلقي طلبات التسجيل «أونلاين» للفصل الدراسي الجديد، وعن استمرار تقديم المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة المواطنين والمقيمين لدراسة الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون، وذلك في إطار حرصها على جودة التعليم.