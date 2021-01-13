«نقل عجمان» تدرب طلاب التطوير المهني

عجمان (وام)

نظمت هيئة النقل في عجمان برنامج تدريبي لعدد من طلبة مركز التعليم والتطوير المهني بهدف رفع الوعي المعرفي والمهني لديهم وتنمية القيم الإيجابية للعمل في الجهات الحكومية وإعدادهم لسوق العمل وذلك في المركز الفني التابع للهيئة.

وتضمّن البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين دورات تدريبية وورش ونزول ميداني للاطلاع والتعرف على أقسام المركز الفني ومن خلال ذلك تعرف الطلبة على الخدمات التي يقدمها المركز الفني والمهارات المطلوبة لتأدية الأنشطة الفنية.

من جانبها أكدت رشا الشامسي المديرة التنفيذية لقطاع تطوير المشاريع والخدمات المساندة حرص الهيئة على عقد الشراكات الاستراتيجية مع المدارس والكليات والجامعات ودعمها المستمر لتدريب الطلاب وإعداد جيل شباب المستقبل وإرشادهم مهنيا.