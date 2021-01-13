«طرق دبي» تختار شركات ناشئة لمسرعات المستقبل

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اختيارها أربع شركات ناشئة ضمن المرحلة الثانية لمسرعات دبي المستقبل التي تبدأ في 17 يناير الحالي، وتستمر حتى 25 فبراير المقبل، وذلك في إطار مشاركتها في الدورة الثامنة من المسرعات، بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل.

وقال محمد المظرب، رئيس اللجنة التنفيذية لاستشراف المستقبل والمدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: إن الدورة الثامنة من مسرعات دبي للمستقبل تتضمن تحديين؛ الأول عن كيفية تقديم خدمات جديدة للنقل المشترك في ظل الحياة ما بعد كوفيد - 19، والثاني عن كيفية إشراك الجمهور في عملية النقل وتخطيط البنية التحتية، وقد تم اختيار 4 شركات ناشئة للدخول للمرحلة الثانية.