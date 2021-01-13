«الحدودية» بالشارقة تقف على الإجراءات الاحترازية

الشارقة (الاتحاد)

استهلت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة أولى اجتماعاتها الدورية للعام 2021 من مدينة دبا الحصن، بعد أن أجرت جولة تفقدية شملت النقاط الحدودية في المدينة، وذلك للاطلاع على مدى جهوزيتها وكفاءة البنية التحتية ووضع تصور شامل للنهوض بأدائها، إلى جانب التأكد من التسهيلات المقدمة لدخول البضائع والأفراد عبر نقطة دبا الحصن الحدودية (النادي) مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

شملت الجولة خيمة الفحص الطبية التي تستقبل 300 - 400 شخص يومياً، وتتوفر من خلالها كافة أنواع الفحوص الحرارية والفحص بالليزر وفحص مسحة الأنف.

ترأس الاجتماع الذي انعقد في مركز شرطة دبا الحصن الشامل، محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس اللجنة والأعضاء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأشادت اللجنة بما قدمته طواقم العمل في المنافذ الحدودية من جهود مقدرة خلال جائحة كوفيد- 19 عن طريق تسهيل دخول المسافرين والبضائع إلى الدولة.

وقال محمد إبراهيم الرئيسي إن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير سير العمل في النقاط الحدودية بمدينة دبا الحصن، وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول وخروج الأفراد والبضائع عبر النقاط الحدودية في المدينة، كما تم وضع آلية خاصة لبعض الفئات المشمولة بالدخول وفق خصوصية معينة، وهم فئات الطلبة العمانيين الدارسين في مدارس وجامعات دولة الإمارات وأصحاب المواعيد والمراجعات الطبية في مستشفيات الدولة.